РИАМО - 20 дек. Правоохранители проверили склад одной из фирм в подмосковной Рузе, в производимой сырной продукции обнаружили кишечную палочку, со склада изъяли более 10 тонн продукции, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В городе Рузе возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта сырной продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

«Ранее приобретенный сыр с истекшим сроком годности после удаления поврежденных плесенью частей сырной продукции переплавили и расфасовали по упаковкам с логотипами известных торговых марок с целью дальнейшей продажи. Общий вес вновь изготовленной продукции составил более 10 тонн», - говорится в сообщении.

Данная продукция хранилась на складе с целью дальнейшего сбыта, 26 ноября она была обнаружена и изъята сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Рузскому городскому округу.

Согласно заключению эксперта, продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей ввиду наличия в образцах сыра бактерии группы кишечной палочки. Таким образом, изготовленная продукция представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей.

«Следователем проводятся допросы директоров и учредителей фирмы, рабочего персонала и бухгалтера. Направлены запросы в Роспотребнадзор о приостановлении деятельности данной организации, а также в сетевые фирмы, в которые сбывалась некачественная сырная продукция, с требованием убрать товар с прилавков», - заключается в материале.

Как уточнила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, опасный сыр изымается из продажи в крупных сетевых магазинах Московского региона.

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