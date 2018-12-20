РИАМО - 20 дек. В Москве и Подмосковье до конца недели ожидается облачная погода и небольшой снег, к субботе температура воздуха повысится до минус 2 градусов, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Погода на ближайшее время будет мягкая. Практически у нас завтра, послезавтра и в воскресенье будет облачная погода, небольшой пушистый снег», - сказал Цыганков.

Он отметил, что также ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

По словам синоптика, в ночь на пятницу температура воздуха составит минус 13 - минус 15 градусов, днем будет около минус 7 - минус 9 градусов. Такие же показатели температуры сохранятся в Москве и Подмосковье в ночь на субботу, однако местами температура может опуститься до минус 12 градусов.

Днем в субботу немного потеплеет - ожидается минус 2 - минус 4 градуса. В воскресенье в дневные часы будет от минус 3 до минус 8 градусов.