РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. На встрече с главой Красногорска Эльмирой Хаймурзиной жители микрорайона Павшинская пойма обсудили вопросы ЖКХ, транспорта и здравоохранения, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, а также заместители руководителя муниципалитета и начальники управления администрации встретились с активными жителями микрорайона Павшинская пойма 19 декабря.

«Объем проблемных вопросов значительный. Есть вопросы, которые нельзя решить одномоментно, они требуют длительной кропотливой работы. Особенно это касается больших системных проблем – от организации дорожного движения до ревизии земельных участков и поисков возможностей размещения объектов социальной инфраструктуры», – сказала Хаймурзина.

Жители выразили недовольство относительно того, как чистят дороги и тротуары в микрорайоне, были нарекания к работе управляющей компании МУП «РСП».

«Прошу помощи во взаимодействии с управляющей компанией МУП «РСП». У нас в доме неработающий лифт. Госжилинспекция выдала предписание устранить это нарушение – результата нет. Во дворе вообще не убираются», – сообщила председатель совета одного из домов.

На встрече приняли решение провести в четверг выездное совещание с участием первого заместителя главы администрации по ЖКХ Валерия Абраменкова, руководителей всех УК, которые работают на территории микрорайона, и председателей советов домов. Участники встречи проверят проблемные участки Павшинской поймы.

«Большинство проблем, которые прозвучали, связаны с деятельностью одного из муниципальных предприятий, МУП «РСП». По нему 20 декабря будет проведена детальная ревизия на местах», – сказала Хаймурзина.

Еще один большой блок вопросов, которые подняли жители, связан с транспортным сообщением.

«19 января мы выедем большой группой с нашим дорожно-транспортным комплексом, экспертами-транспортниками, ГИБДД и поедем по «узким» местам, по которым сегодня звучало много вопросов в части организации дорожного движения, как внутри самого микрорайона, так и по организации маршрутов общественного транспорта», – добавила Хаймурзина.

На встрече также затронули тему организации здравоохранения в микрорайоне. Главный врач Красногорской горбольницы №2 сообщил, что лечебное учреждение проходит процесс модернизации, туда набирают врачей высокого уровня, в том числе узких специалистов.

«Я несказанно рада, что в микрорайоне живут замечательные люди, которым не все равно, что происходит в Павшинской пойме», – заключила Хаймурзина.