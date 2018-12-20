РИАМО - 20 дек. После проведенной рекультивации на полигоне твердых бытовых отходов «Электросталь» в Подмосковье могут создать трассу для катания на тюбингах и велосипедах, сообщил в интервью РИАМО глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев.

«Мы в этом году закончили рекультивацию полигона ТБО «Электросталь», одними из первых в области. Объем его составлял более 1 миллиона кубометров. Визуально это была гора мусора 9,8 гектара по площади и в несколько десятков метров высотой. Запах был ужасный. А сейчас это аккуратный холм, поросший зеленой травой. Мы ведем диалог с жителями, чтобы определить его дальнейшее использование. Возможно, создадим там трассу для катания на тюбингах зимой и на велосипедах – летом», - сказал Пекарев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин сообщал, что для шести мусорных полигонов в Подмосковье подготовили проекты рекультивации, сразу после новогодних праздников будут выбраны подрядчики работ.

В 2018 году в регионе начали рекультивацию четырех полигонов, на трех из них - «Электросталь», «Быково» и «Кашира» - работы уже завершены.

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