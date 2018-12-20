РИАМО - 20 дек. На всех станциях Замоскворецкой линии Московского метрополитена заменили указатели, которые подсказывают пассажирам, в какую сторону едет поезд, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Всего на 23 станциях было обновлено свыше 140 таких указателей, а в ближайшее время указатели, указывающие направление движения поездов, будут также обновлены на станциях Солнцевской, Серпуховско-Тимирязевской и Большой Кольцевой линий», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по просьбам пассажиров шрифт на указателях увеличили на 16%. Кроме того, надписи сделали крупнее и на указателях со списком станций, которые размещены между колоннами на платформах.

«До конца первого квартала 2019 года указатели с направлением движения поездов с увеличенным шрифтом будут размещены на всех станциях метро», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что сейчас в метро проходит масштабное обновление элементов навигации. В этом процессе активно участвуют пассажиры – метрополитен проводит онлайн-опросы, опросы на станциях, а также приглашает пассажиров принять участие в фокус-группах.