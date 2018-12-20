РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. Строительство музыкальной школы в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска находится на завершающей стадии, учреждение планируют открыть 1 сентября 2019 года, сообщила начальник управления градостроительной деятельности администрации муниципалитета Марина Киян.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, а также заместители руководителя муниципалитета и начальники управления администрации по направлениям встретились с активными жителями микрорайона Павшинская пойма 19 декабря. Киян сообщила жителям, на какой стадии находится строительство социальных объектов в микрорайоне.

«На завершающей стадии находится строительство музыкальной школы в микрорайоне 1 Павшинской поймы. Мы планируем открыть ее 1 сентября 2019 года», – сказала Киян.

Она добавила, что строительно-монтажные работы планируют полностью завершить в феврале 2019 года.

«Уже приобретено оборудование для классов. Процедура лицензирования учреждения и подготовка разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию займут определенное время», – пояснила Киян.