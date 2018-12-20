РИАМО - 20 дек. Неизвестный украл со строительной площадки на Боровском шоссе в столице оборудование на общую сумму почти 15,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в отделение полиции от гендиректора фирмы поступило сообщение о краже по адресу: Боровское шоссе, дом 19.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 10 октября по 1 декабря неизвестные со стройплощадки по указанному адресу совершили кражу строительного оборудования, это два козловых крана, две лебедки, пять перфораторов, три отбойных молотка и другое, все принадлежало фирме», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате проведенной инвентаризации установлена сумма материального ущерба. Она составила 15,412 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».