РИАМО - 20 дек. В подмосковной Электростали в завершающий этап вошло строительство православного храма в византийском стиле, сообщил в интервью РИАМО глава городского округа Электростали Владимир Пекарев.

«Мы строим храм Вознесения Господня. Это уникальное здание, очень красивое, в византийском стиле. Строительство находится на завершающем этапе, уже установлены кресты. В перспективе мы планируем около этого храма устроить пешеходную зону», - сказал Пекарев.

Он добавил, что благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в этом году в Электростали закончили строительство пешеходной зоны, которая соединяет спортивный центр города и культурный: ледовый дворец спорта «Кристалл», который был открыт в прошлом году после масштабной реконструкции, и культурный центр «Октябрь».

По словам Пекарева, КЦ «Октябрь» вошел в программу реновации культурных центров Подмосковья. Он станет одним из первых дворцов культуры, которые будут отремонтированы по этой программе в Московской области.

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