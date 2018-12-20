РИАМО - 20 дек. До конца этой недели в Москве и Подмосковье может выпасть около 7 миллиметров осадков, что составляет более 12% от нормы для декабря, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Снег будет несильным. По расчетам получается, что у нас в пятницу выпадет около 1 миллиметра, в субботу около 3 миллиметров и в воскресенье также около 3 миллиметров», - сказал Цыганков.

Он добавил, что за минувшие сутки наибольшее количество осадков - 2 миллиметра - выпало в Москве.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, среднемесячная климатическая норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.