РИАМО - 20 дек. В честь Нового года для главного цветочного кота страны, символа ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» в столице испекут пирог в форме рыбки с рыбной начинкой, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

«Я думаю, что мы испечем ему (главному цветочному коту - ред.) традиционный новогодний пирог с рыбой. Пирог будет в форме рыбы, на нем будет изображена рыбка. Он его торжественно съест в ночь с 31 декабря на 1 января», - сказал Ретеюм.

Он отметил, что поздравлять главного цветочного кота в «Аптекарском огороде» уже стало традицией - питомцу ботанического сада также пекут пироги в честь Международного дня кошек.

Ретеюм добавил, что сейчас в «Аптекарском огороде» проходит выставка котов «Тропический кисс», которая продлится до 13 января. Возможно, период работы выставки будет продлен.

На территории «Аптекарского огорода» живут коты, которые являются потомками царских котов времен Петра I, основавшего ботанический сад в 1706 году.

Цветочные коты прославились в декабре 2015 года, когда аномальное потепление способствовало их массовым походам за валерианой. Во время одного из них животные даже сломали табличку с названием растения. Нанюхавшись валерианы, коты вели себя неадекватно, после чего впадали в длительный сон.

Весной 2016 года коты из ботанического сада МГУ снова попали в СМИ, когда умудрились съесть первый урожай бананов.

Как провести зиму в Подмосковье>>