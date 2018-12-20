РИАМО - 20 дек. С начала 2018 года сумма налога, уплаченного по специальному налоговому режиму в консолидированный бюджет Подмосковья, увеличилась на 21,6% и составила 32,6 миллиарда рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«Налоги, уплаченные по специальному налоговому режиму в консолидированный бюджет Московской области, на 1 ноября 2018 года составляют 32,6 миллиарда рублей, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал собеседник агентства.

Возможность применения отдельными категориями физических и юридических лиц специальных режимов налогообложения регламентирована Налоговым кодексом. Например, упрощенная и патентная системы налогообложения, предусматривающие «налоговые каникулы» в виде нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности. Также есть ЕНВД по некоторым типам деятельности (ставка налога составляет 15%). Специальные налоговые режимы предусматривают освобождение плательщиков от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, налога на добавленную стоимость.