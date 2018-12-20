РИАМО - 20 дек. Полицейские ОМВД России по Волоколамскому району Подмосковья задержали мужчину, подозреваемого в краже вещей покупателя из камеры хранения в магазине, при обыске в квартире злоумышленника нашли обрез, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции ОМВД России по Волоколамскому району в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник взломал камеру хранения в одном из магазинов на Школьной улице, откуда похитил личные вещи покупателя. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого по месту проживания. При обыске в квартире правонарушителя обнаружили и изъяли ранее похищенные вещи, а также обрез охотничьего одноствольного гладкоствольного ружья, который, согласно экспертизе, является пригодным для стрельбы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража», статье 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и статье 223 «Незаконное изготовление оружия» УК РФ.

В отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.