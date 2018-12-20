РИАМО - 20 дек. Сотрудники МЧС спасли ребенка из горящей квартиры на 14-м этаже жилого дома на улице Рогожский Вал в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

19 декабря в 23:53 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Рогожский Вал, дом 13, корпус 2.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в квартире на 14-м этаже. Здание жилое, разноуровневое, 14-17-этажное», - говорится в сообщении.

Из горящей квартиры был спасен ребенок. Пожар оперативно ликвидировали в 00:12. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, в квартире горели личные вещи и мебель. Информации о пострадавших не поступало.