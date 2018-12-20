РИАМО - 20 дек. Порядка 160 столичных библиотек подготовили для детей литературные представления и мастер-классы, которые пройдут с 2 по 6 января, 22 библиотеки также проведут 46 новогодних елок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новогодние программы в столичных библиотеках проводятся уже в третий раз. Год назад на них побывали более 42 тысяч детей с родителями. Приглашая москвичей на праздничные представления, мы хотим напомнить, что библиотеки — это не только читальные залы, где всегда должно быть тихо. Они закладывают основу всестороннего развития ребенка, в том числе в такой игровой форме», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Все мероприятия будут бесплатны. В этом году основной темой станут сказки Александра Пушкина и басни Ивана Крылова. Юбилеи писателей будут отмечать в наступающем 2019 году.

Одной из главных площадок станет библиотека-читальня имени Пушкина. Например, 5 января гостей ждет костюмированная экскурсия по сказкам. Поэт с супругой Натальей Гончаровой расскажут посетителям о «Сказке о Золотом Петушке», «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказке о царе Салтане» и других.

Второго и 5 января января в библиотеке №193 ребята увидят моноспектакль по мотивам «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» в исполнении актрисы Государственного академического Малого театра Варвары Андреевой.

Произведения Крылова станут темой мастер-классов и викторин, которые пройдут 5 января в центральной детской библиотеке №66. Дети познакомятся с героями басен «Ворона и лисица», «Волк и ягненок», «Кот и повар».

Интерактивная программа подготовлена для каждого района. А в каждом округе запланировано не менее двух новогодних елок. Зарегистрироваться на елку можно на порталах mos.ru и bibliogorod.ru. Для участия в интерактивной программе с мастер-классами и викторинами регистрация не требуется.

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