РИАМО - 20 дек. Зимой мелких птиц в Москве и Подмосковье необходимо подкармливать семечками подсолнуха, а синицам также можно давать кусочки несоленого сала, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Конечно, надо подкармливать мелких, воробьиных. Самое лучшее - это семечки подсолнечника. Для синиц неплохо вывешивать кусочки несоленого сала, но они и семечки хорошо едят. Безусловно, сейчас самое время подкармливать птиц», - сказал Зубакин.

Он добавил, что в этом году пролет северных свиристелей оказался незначительным. Эти птицы появились в Московском регионе поздней осенью и в настоящее время большинство из них откочевали южнее.

Ранее орнитологи сообщали, что в период околонулевой погоды в Москве можно было наблюдать пьяных птиц. Охмелевшие свиристели и снегири наедались забродивших ягод рябины и падали на землю без особых признаков жизни.