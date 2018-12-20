РИАМО - 20 дек. В промзоне на территории подмосковного городского округа Мытищи произошел пожар в ангаре, площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 05:35 от очевидца на пульт диспетчера Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о задымлении в промзоне в деревне Юдино.

«По прибытии первого пожарного подразделения в 05:45 было установлено, что происходит горение внутри ангара на площади 700 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Строение, где возник пожар, одноэтажное, его высота составляет восемь метров, размер - 40 на 80 метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Для забора проб воздуха на определение концентрации вредных веществ к месту пожара выехала лаборатория из Реутова.

«В 05:57 - локализация пожара на площади 700 квадратных метров. В 06:57 - ликвидация открытого горения», - отмечается в сообщении.

Для тушения возгорания привлекли 17 единиц техники и 53 человека, в том числе от МЧС - 23 человека и семь единиц техники.