РИАМО - 20 дек. На Покровском бульваре в Москве завершена реставрация дома Дурасова, построенного в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главный дом городской усадьбы Дурасова имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Во время реставрации зданию, которое за свою долгую историю перестраивалось не раз, вернули исторический облик. На фасадах дома восстановили белокаменные барельефы с орнаментальным узором и тонкую лепнину, а балконы украсили алебастровым декором, установили там ограждения. Кроме того, отремонтировано парадное крыльцо», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Также восстановлены старинные ворота и металлическая ограда. Специалисты отреставрировали каменную и чугунную лестницы внутри особняка, воссоздали оформление парадных залов и вестибюля с восьмиколонной ротондой в центре. Обновили и парадную анфиладу второго этажа — сквозной ряд залов, соединенных одинаковыми проемами. Внутри этих помещений были воссозданы угловые печи.

Особняк приобрел свой нынешний вид в конце XVIII века, когда его владельцем стал бригадир Алексей Дурасов. В это время был надстроен третий этаж, а также появилась пристройка с вестибюлем и двусветным актовым залом. С тех пор переулок, в который выходили окна дома, стал называться Дурасовским.

В 1837 году усадьбу приобрела Московская практическая академия коммерческих наук. Внутреннюю планировку здания изменили, приспособив под нужды учебного заведения. В частности, появился коридор, парадная анфилада утратила свое значение, а некоторые несущие стены были перенесены.

В советские годы здесь размещались музей и учебные классы Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. Военный вуз располагался в этих стенах вплоть до 2006 года. Здание реставрировалось трижды: в 1950-е и 1990-е годы восстанавливались фасады, в 1980-е — интерьеры.

Сейчас трехэтажное здание по адресу: Покровский бульвар, дом 11, строение 1в, занимает национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Восстановление и сохранение памятников архитектуры — одно из важных направлений работы департамента культурного наследия. Недавно были отремонтированы фасады одного из вдовьих домов в Лефортове. На Николоямской улице отреставрировано старинное здание, которое сейчас находится в пользовании Московского авиационного института. Начались работы в доме Всеволожского в Хамовниках, где бывали Пушкин, Гоголь и Белинский. Москвичи увидят восстановленное здание уже летом 2019 года.