РИАМО - 20 дек. В шести столичных парках 1 и 7 января пройдут любительские утренние забеги, посвященные Новому году и Рождеству, их цель — познакомить для совместных утренних пробежек любителей спорта и здорового образа жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бесплатные забеги проводят каждую субботу в разных парках столицы. Их организуют волонтеры. В новогодние каникулы пройдут дополнительные забеги, чтобы гости парков смогли отпраздновать Новый год и Рождество пробежкой на свежем воздухе. Погода в эти дни ожидается морозной, мы рекомендуем одеться потеплее, а также взять с собой горячий чай. Дистанцию в 5 километров можно преодолеть в комфортном темпе или даже шагом», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Время прохождения дистанции каждым участником будет фиксироваться. Свой результат можно получить на адрес электронной почты. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке https://vk.com/mosgorpark?w=wall-33118325_9407 на официальных страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях, распечатать личный штрих-код участника и принести его на забег.

Информация о победителях каждого из забегов также будет опубликована на страницах «Мосгорпарка» в соцсетях.

Забеги пройдут в музее-заповеднике «Коломенское» (1 января в 10:00 и 7 января в 10:00), парке «Северное Тушино» (1 января в 09:00 и 7 января в 09:00), парке Дружбы (1 января в 10:00 и 7 января в 10:00), парке Олимпийской деревни (1 января в 10:30 и 7 января в 09:00), ПКиО «Кузьминки» (1 января в 10:00 и 7 января 09:00), парке 50-летия Октября (7 января в 10:00).

В ночь на 1 января праздничную программу подготовили 25 парков Москвы. Гулянья стартуют в 22:00 и продлятся до 03:00. В полночь запланирована трансляция новогоднего обращения мэра Москвы и президента России, а в 01:00 в 20 парках в небо запустят фейерверки.

Кроме того, в новогоднюю ночь на 17 площадках будут работать катки и фуд-корты с едой и горячими безалкогольными напитками. Гостям также раздадут мандарины и бенгальские огни.

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