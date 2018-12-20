РИАМО - 20 дек. В четверг в Москве и Подмосковье будет облачная погода с прояснениями, местами ожидается слабый снег, температура воздуха может достигнуть отметки минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферный фронт по западной периферии антициклона продолжит определять погоду в Московском регионе. При облачной погоде с прояснениями местами будет сыпать слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 10 - минус 8 градусов, по области - минус 12 - минус 7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется на повышенном фоне и составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что морозы в сочетании с высоким атмосферным давлением и повышенной относительной влажностью воздуха сохранят погоду спастического типа, от которой, как правило, страдают люди с болезнями сердечно-сосудистой системы – у них появляется повышенная возбудимость, головные боли, сердцебиение, нарушение сна, общая слабость.

«У наиболее метеочувствительных людей могут отмечаться приступы стенокардии, обострения ишемической болезни сердца, у гипертоников повышается артериальное давление, которое может иногда сопровождаться гипертоническим кризом», - отмечается в материале.