РИАМО - 19 дек. На трассе М-2 «Крым» в Московской области произошло столкновение «Газели» и двух легковых автомобилей, в результате происшествия один человек погиб, и трое пострадали, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Примерно в 19 часов на 84 километре трассы М-2 «Крым» столкнулись «Газель» и два легковых автомобиля. В результате аварии один человек погиб, и еще трое получили травмы. Пострадавшие доставлены в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Подмосковье по итогам 11 месяцев 2018 года сократилось количество ДТП с материальным ущербом на 15%. ДТП с пострадавшими зарегистрировано на 13% меньше, чем в прошлом году. В результате аварий 859 человек погибли, 6485 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 12%.

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