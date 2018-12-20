РИАМО - 20 дек. В Мособлдуме рассмотрят вопрос о сокращении количества унитарных предприятий на конкурентных рынках, круглый стол по данному вопросу состоится в четверг, сообщается на сайте регионального парламента.

«В Московской областной думе обсудят реализацию задачи по сокращению количества унитарных предприятий на конкурентных рынках. По данным на 1 января 2018 года, в Московской области числится 551 унитарное предприятие. Однако программа их сокращения все еще требует совершенствования», – говорится в сообщении.

Депутаты вместе с представителями органов власти региона обсудят пути решения возникающих вопросов. В мероприятии примут участие представители правительства Московской области и муниципальных образований Подмосковья.

Начало в 16:00. Место проведения: Москва, проспект Мира, 72, Московская областная дума, 8 этаж, зал фракции «Единая Россия».