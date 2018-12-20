РИАМО - 20 дек. Столичные застройщики с четверга могут подавать заявки на подключение ко всем видам инженерных сетей через портал мэра и правительства Москвы.

Теперь подключение к городским сетям для застройщиков доступно в электронном виде. Единые правила и регламенты действуют для всех участников строительного рынка. С четверга доступна электронная форма единой заявки на подключение ко всем видам инженерных сетей.

Онлайн можно подать заявки на получение технических условий, на заключение договоров о подключении и на выдачу актов технологического присоединения в шести сетевых компаниях.

Участвуют в эксперименте шесть сетевых организаций: «Мосгаз», «Мособлгаз», «ОЭК», «МОЭСК», «МОЭК», «Мосводоканал».

Достаточно заполнить единую заявку, состоящую из двух частей - общей и специальной.

Процесс принятия такого решения был очень сложным: необходимо было привести регламенты к единому стандартам, чтобы упростить жизнь застройщикам и сетевым организациям.