РИАМО - 20 дек. На территории Москвы в четверг открываются более 200 елочных базаров, находящихся в подчинении городского департамента торговли и услуг, следует из информации, опубликованной на портале открытых данных столичного правительства.

Всего в разных округах столицы, в том числе и на территории новой Москвы, откроется 214 точек по продаже елей, сосен и лапника. Места реализации хвойных деревьев будут работать с 20 по 31 декабря.

В прошлом году елочные базары в Москве открылись также 20 декабря. Всего организовали более 200 точек по продаже новогодних деревьев во всех районах города. Все елочные базары были оформлены в едином стиле, ограждения торговых точек сделали модульными, по форме напоминающими ель.

У продавцов новогодних деревьев обязательно должен быть кассовый аппарат, линейка для замера, подробный прайс-лист, упаковочный материал, а также книга отзывов и предложений. В каждой официальной точке продажи должна быть размещена вывеска «Елочный базар».