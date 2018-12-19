РИАМО - 19 дек. Региональные операторы по раздельному сбору мусора в Подмосковье будут подключены к порталу «Добродел», чтобы оперативно работать по обращениям жителей, также в ближайшее время будет разработано типовое соглашение муниципалитетов с регоператорами, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В региональном парламенте 18 декабря прошли парламентские слушания на тему: «Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: от теории к практике». Мероприятие по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова провели заместитель председателя Александр Ливадченко и председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова.

«Так, для более оперативной работы регоператоров по жалобам жителей в ближайшее время будет проработан вопрос по подключению их к интернет-порталу «Добродел». Таким образом, представители регоператора должны будут в сжатые сроки решить поставленную жителем задачу», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время будет разработано типовое соглашение муниципальных образований с регоператорами.

В рамках слушаний региональные операторы отметили общую готовность к переходу на новую систему обращения с ТКО. Однако ими был высказан ряд предложений в части изменения законодательства. Так, было отмечено, что в нормативной базе нужно прописать: структуру расходов регионального оператора; движения отходов между кластерами и субъектами РФ; ответственность за несоблюдение раздельного сбора мусора; ответственность за складирование отходов вне мест накопления, а также в емкости, не предусмотренные для таких типов отходов.

«Все поступившие в ходе мероприятия предложения и замечания будут обобщены и направлены в МинЖКХ Московской области. Благодарю участников встречи за то, что активно поддерживаете переход на новую систему обращения с отходами. Такое единение позволит нам выстроить эффективную систему управления отходами, чтобы сортировать их стало привычным делом для каждого. Тогда мы сможем достичь глобальной цели – улучшить экологию, сократить объемы мусора и свалок», – добавила Полякова.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами. В регионе вводится раздельный сбор мусора, подготовлены 13 тысяч контейнерных площадок, будут построены 12 комплексов переработки и четыре предприятия термического обезвреживания отходов.