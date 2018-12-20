РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 дек. В четверг в подмосковных Котельниках состоится ежегодный новогодний бал старшеклассников, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Традиционный новогодний бал старшеклассников состоится 20 декабря в торговом центре «МЕГА Белая Дача» Котельников», – говорится в сообщении.

Во время бала учащиеся 9, 10 и 11 классов трех школ города станцуют в рамках конкурса полонез, вальс и польку.

Бал старшеклассников – это конкурс-праздник с показательными выступлениями, театрализованными постановками и классической музыкой. Участников конкурса жюри будет оценивать в нескольких номинациях: самое лучшее исполнение полонеза, вальса и польки; самая грациозная пара; самый благородный кавалер; принцесса быстрого танца. Выберут и лучшую школу – по количеству участников и представлению танцев.

Все конкурсанты получат памятные сувениры, а победители – ценные призы и подарки.