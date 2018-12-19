РИАМО - 19 дек. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заинтересован во внедрении телемедицины в сфере такси, такая мера поможет обезопасить выполнение перевозок, сообщает в среду ТАСС.

Власти Москвы намерены внедрить телемедицинские технологии в таксомоторной отрасли для повышения безопасности перевозок.

«Департамент транспорта Москвы заинтересован во внедрении телемедицинских технологий в таксомоторных перевозках. Технология позволит дистанционно проводить медицинский осмотр 150 водителей за один час, что повысит безопасность перевозок», – сказал замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

На данный момент в Москве работают более 70 тысяч таксистов, которые получили разрешение в Москве и Московской области.

«Сегодня суточный пассажиропоток такси составляет 760 тысяч человек. Власти Москвы прогнозируют, что в следующем году пассажиропоток увеличится на 17% и будет достигать 890 тысяч в сутки», – уточняется в материале.

Закон о телемедицине вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года. Развитие и обслуживание системы, по оценкам Минздрава России, потребует 750 миллионов рублей ежегодно.

«Проект позволит россиянам получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету. Закон предполагает создание единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения, которая свяжет больницы, поликлиники и органы управления здравоохранением, позволит составлять электронные медкарты и вести учет пациентов с рядом заболеваний в специальных регистрах», – добавляется в сообщении.