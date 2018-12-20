РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. В Красногорском филиале Музея Победы в четверг выставят портрет преподавательницы антифашистской школы, его вырезал на суповой кости влюбленный в нее пленный немец, говорится в сообщении информационного центра Музея.

«Двадцатого декабря Красногорский филиал Музея Победы представит редкий экспонат из своих фондов – вырезанный на кости портрет Екатерины Кибиревой-Запольской. Она была преподавателем антифашистской школы в лагере для военнопленных №74 (село Оранки, Горьковская область)», – говорится в сообщении.

Киберева-Запольская в антифашистской школе читала лекции по русской культуре. Один из учащихся вырезал на суповой кости ее портрет. В конце 80-х годов ХХ века женщина передала реликвию в музей. Она рассказала, что этот сувенир изготовил влюбленный в нее немец.

Лагерь для военнопленных в селе Оранки был открыт в 1942 году. Первые военнопленные прибыли в него после разгрома под Сталинградом. Центральная антифашистская школа из Оранок была переведена в Красногорск в 1943 году и располагалась в том здании, где в 1985 году был открыт Мемориальный музей немецких антифашистов (сейчас – Красногорский филиал Музея Победы).

«Выставка открыта в рамках программы «Приближение. История в деталях». Проект действует в филиале Музея Победы около года. Во временных экспозициях музей представляет самые интересные экспонаты из своих запасников», – говорится в материале.

Увидеть портрет можно до конца января 2019 года.