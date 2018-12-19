РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Сотрудники полиции Балашихи совместно с членом общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной провели профилактическую беседу с учащимися старших классов школы №25, им рассказали о технике безопасности при использовании праздничной пиротехники, а также напомнили о безопасном поведении на льду и ледяных горках, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Целью мероприятия стала профилактика пожаров и травматизма в предновогодние дни.

«Также правоохранители раздали ребятам информационные памятки с правилами для обеспечения личной и общественной безопасности, сообщив подросткам об административной и уголовной ответственности за совершение того или иного правонарушения или преступления», – говорится в сообщении.

В завершение встречи полицейские пожелали ребятам хороших оценок и интересных каникул.