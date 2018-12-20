РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 дек. В родильном доме Подольска в четверг пройдет День открытых дверей, все желающие смогут посетить экскурсию по медучреждению и задать вопросы врачам.

В Подольском родильном доме по четвергам проходят Дни открытых дверей. В этот четверг мероприятие начнется в 14:00.

Медучреждение находится по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 1.

Подольский роддом – это современное муниципальное родовспомогательное учреждение, в состав которого входят женская консультация, стационар, отделение УЗИ-диагностики, патологии беременности, клинико-диагностическая лаборатория, операционный блок, два акушерских и два гинекологических отделения, а также отделение для новорожденных и два реанимационных отделения для детей и женщин.