РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Первое заседание Молодежного парламента при совете депутатов Люберец пройдет в четверг в администрации муниципалитета.

29 ноября 2018 года прошли выборы в Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Люберцы по единому многомандатному избирательному округу. Было избрано 10 человек. В четверг пройдет их первое заседание в администрации.

В Молодежный парламент делегируются также пять представителей от общественных организаций Московской области. Молодежный парламент при совете депутатов Люберец будет состоять из 15 человек.