РИАМО - 19 дек. Полмиллиарда рублей составит размер резервного фонда правительства Подмосковья в 2019 году, размер резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составит 50 миллионов рублей, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Установить размер: резервного фонда правительства Московской области на 2019 год в сумме 500 миллионов рублей, на 2020 год в сумме 500 миллионов рублей, на 2021 год в сумме 500 миллионов рублей», – говорится в документе.

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2019 год составит 50 миллионов рублей, столько же – в 2020-м и 2021-м годах.

Средства из резервного фонда могут направляться организациям и другим регионам РФ в связи с произошедшими на их территории террористическими актами, катастрофами, авариями, пожарами и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия, направляться в качестве поддержки гражданам и членам их семей, живущим в других регионах, пострадавшим в результате террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия, произошедших на территории Московской области.

Кроме того, средства из резервного фонда могут направляться на гуманитарную помощь соотечественникам за рубежом, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, поддержку незащищенных категорий соотечественников.

«Также за счет средств резервного фонда правительства Московской области могут осуществляться расходы, в том числе на: охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму; оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории Московской области, повлекших тяжкие последствия», – дополняется в документе.

Средства фонда могут выделяться на неотложные мероприятия по обеспечению обязательств органов государственной власти Московской области по защите и гарантиям конституционных прав и свобод граждан.

Помимо этого, средства из резервного фонда могут направляться на дополнительное финансирование непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств муниципалитетов, возникших в связи с решением вопросов местного значения в случаях, если средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены бюджетами муниципальных образований Московской области либо при их недостаточности.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиардов рублей, расходов – 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиардов рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдет свыше 70% расходов.