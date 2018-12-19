РИАМО - 19 дек. В 2019 году Дорожному фонду Подмосковья из регионального бюджета выделят 42,5 миллиарда рублей, средства пойдут на транспортное обслуживание населения, использование дорог, финансирование программ и другие цели, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области: на 2019 год в размере 42,5 миллиарда рублей; на 2020 год в размере 73,999 миллиарда рублей; на 2021 год в размере 74 миллиарда рублей», – говорится в документе.

Бюджетные ассигнования на 2019 предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Подмосковья, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области.

Средства также пойдут на финансирование подпрограмм «Дороги Подмосковья», «Безопасность дорожного движения» и «Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».

Помимо этого, ассигнования предоставляются на финансирование подпрограммы «Управление государственными финансами Московской области» для уплаты процентов за рассрочку по обязательствам по кредиту, полученному Подмосковьем из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Средства также пойдут на финансирование подпрограмм «Развитие имущественного комплекса Московской области», «Дороги Подмосковья», «Комфортная городская среда».

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиардов рублей, расходов - 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиардов рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.