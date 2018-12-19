РИАМО - 19 дек. В следующем году координационный совет по делам инвалидов в Одинцовском районе Московской области будет работать в тесной связке с администрацией, это позволит оперативно решать задачи, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В среду глава Одинцовского района Андрей Иванов встретился с руководителями организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья в муниципалитете В мероприятии приняли участие представители районных организаций Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов, «Мир детям», благотворительного фонда «Лизонька», клубов «Изумрудный город» и «Одинец».

«На встрече было принято решение создать координационный совет по делам инвалидов в новом формате, где на регулярной основе будут рассматривать существующие предложения и решать проблемные вопросы», - говорится в сообщении

Иванов отметил, что совет должен заработать по-новому, в тесной связке с администрацией района.

«Должен быть план регулирования вопросов между организациями, общие вопросы будут выноситься на повестку, встречаться необходимо ежемесячно. Такая работа позволит оперативно решать задачи общими усилиями», - подчеркнул глава Одинцовского района.

Он добавил, что в 2018 году была проведена большая социальная работа – выделение средств на помощь детям и взрослым с инвалидностью, развитие доступной среды в районе, проведение фестивалей, спортивных и культурных мероприятий, благотворительных акций для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мерами социальной поддержки в 2018 году было охвачено 36 тысяч жителей Одинцовского района. Было усилено приобретение лекарств детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим инвалидность. Также в рамках летней оздоровительной компании был организован отдых для детей.

«На встрече с руководителями организаций был намечен план работы на следующий год. Так, планируются ежегодные паломнические поездки в Троице-Сергиеву лавру и Новоиерусалимский монастырь, расположенный в Истре», -уточняется в материале.

Также в районе создадут маршрутизацию с указателями к организациям инвалидов и рабочую группу для всестороннего изучения российского и мирового опыта в области работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.