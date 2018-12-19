РИАМО - 19 дек. Следствие предъявило обвинение гендиректору хлебзавода «Черкизово» Яну Соловьеву в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, обвиняемый частично признал вину, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

С августа 2018 года по настоящее время генеральным директором ОАО «Черкизово» в нарушение требований Конституции Российской Федерации, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата. Сумма задолженности не менее чем перед 100 сотрудниками организации составила свыше 10 миллионов рублей.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Черкизово». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности, причинившей тяжкие последствия»)», – сказала Иванова.

Она добавила, что в рамках расследования уголовного дела в офисе компании и по месту жительства генерального директора, бухгалтера компании проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела.

По словам Ивановой, в ходе допроса Соловьев частично признал вину и дал показания по обстоятельствам дела.

Иванова также отметила, что с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками. В настоящее время выплачено более 700 тысяч рублей.

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении генерального директора меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотрение которого отложено судом на 21 декабря. Расследование продолжается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что хлебзавод «Черкизово» отдадут под управление комбинату «Черемушки».