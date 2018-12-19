РИАМО - 19 дек. В микрорайоне Центральный городского округа Долгопрудный Подмосковья завершили строительство последних трех домов на 1344 квартиры группы компаний «СУ-155», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Завершено строительство последних домов компании «СУ-155» на территории городского округа Долгопрудный. В новостройках, после получения ввода в эксплуатацию, будут обеспечены права 784 пайщиков, которые приобретали жилые помещения у ГК «СУ-155»», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Завершение строительства объекта, в рамках утвержденной концепции, финансировал банк «Российский капитал». Построены корпуса 9, 10, 11 в микрорайоне Центральный.

Общая площадь 25-этажных корпусов составляет 110766 квадратных метров. Дома рассчитаны на 1344 квартиры, жилой площадью 77364 квадратных метра.

На прилегающей территории обустроена детская игровая площадка, тротуары, парковочные места. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

В Московской области с начала текущего года обеспечили права порядка 9 тысячи дольщиков, к концу года их количество достигнет 10 тысяч.

С 2013 года в Московской области удалось решить проблемы 28 тысяч обманутых дольщиков. В настоящее время в реестре обманутых дольщиков находятся около 9,8 тысячи человек.