РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Суд подмосковного Красногорска вынес обвинительный приговор гражданину, который пытался зарегистрироваться в качестве генерального директора фирмы, к которой никакого отношения не имел, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Василия Раздобарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», – говорится в сообщении.
Данное уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
«Суд установил, что в феврале текущего года Раздобаров предоставил в налоговый орган свои паспортные данные для регистрации в качестве генерального директора юридического лица. В действительности какого-либо отношения к деятельности указанной фирмы он не имел», – добавляется в сообщении.
По приговору суда Раздобарову назначено наказание в виде штрафа.
«Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Красногорской городской прокуратуры», – заключается в сообщении.
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