РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Суд подмосковного Красногорска вынес обвинительный приговор гражданину, который пытался зарегистрироваться в качестве генерального директора фирмы, к которой никакого отношения не имел, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Василия Раздобарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», – говорится в сообщении.

Данное уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«Суд установил, что в феврале текущего года Раздобаров предоставил в налоговый орган свои паспортные данные для регистрации в качестве генерального директора юридического лица. В действительности какого-либо отношения к деятельности указанной фирмы он не имел», – добавляется в сообщении.

По приговору суда Раздобарову назначено наказание в виде штрафа.

«Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Красногорской городской прокуратуры», – заключается в сообщении.