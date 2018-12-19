РИАМО - 19 дек. В Кафедральном соборе Петра и Павла в столице 20 декабря состоится концерт «Рождественский вечер в Париже. Четыре саксофона и два органа», в ходе мероприятия также будут представлены зарисовки французской столицы с помощью песочной анимации, сообщается на сайте благотворительного фонда Belcanto.

«Предлагаем вам совершить музыкальное путешествие в рождественский Париж. В город мечты, где красота и гармония парадоксально соседствуют с необузданной фантазией и смелостью эксперимента, классический орган – с истинным французским шансоном, славная история старинной музыки – с музыкой завтрашнего дня», – говорится в сообщении.

Исполненные двумя органами и четырьмя саксофонами, прозвучат произведения Шарля Камиля Сен-Санса, Сезара Франка, Александра Гильмана и Леона Боэльмана.

Также Париж будет представлен мимолетными зарисовками песочной анимации. Волшебно преображаясь, ее песчинки проведут слушателей концерта по незабываемым улицам французской столицы.

За органом – Анна Суслова и Иван Ипатов. Также в концерте примут участие Российский квартет саксофонистов: Владимир Кознов (сопрано-саксофон), Геннадий Полуяктов (альт-саксофон), Станислав Пялов (тенор-саксофон), Илья Богомол (баритон-саксофон) и Ангелина Кознова (баян).