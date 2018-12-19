РИАМО - 19 дек. По постановлению прокуратуры к ответственности привлечен заместитель главы городского округа Химки Подмосковья за нарушение законодательства об организации предоставления госуслуг, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Химкинская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Установлено, что поступившее в августе 2018 года в администрацию Химок заявление юридического лица об изменении вида разрешенного использования земельного участка было рассмотрено с нарушением установленного законом срока.

«По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении заместителя главы городского округа дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 5.63. КоАП РФ («Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)», – говорится в сообщении.

Рассмотрев административный материал, мировой судья 259 судебного участка Химкинского судебного района привлек виновное лицо к административной ответственности и оштрафовал. Также прокуратура внесла главе администрации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.