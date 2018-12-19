РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Торговый комплекс, в котором смогут разместиться более 300 магазинов, начали строить возле деревни Воронки Красногорска, строительство планируют завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком объекта выступил КОО «Санганвэй Лимитед».

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства торгового комплекса «Moscow mall», объект будет возведен вблизи деревни Воронки горокруга Красногорск. Плановое завершение строительства – III квартал 2020 года», – говорится в сообщении.

В комплексе планируется разместить более 300 магазинов торговой галереи, фуд-корт, кафе и рестораны, также будет обустроена развлекательная зона. Площадь здания составит 23 160 квадратных метров.

«Главгосстройнадзором составлен график проверок на весь период строительства. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Комплексом работ по благоустройству запланировано размещение малых архитектурных форм, медиаэкрана на территории, а также планируется установить плоскостной фонтан.

Проектом предусмотрена установка пандусов с поручнями на входе для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

«Будет обустроена автостоянка на 580 машино-мест, в том числе 62 машино-места для маломобильной группы населения. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 430 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.