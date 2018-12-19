РИАМО - 19 дек. Суд признал бывшего начальника линейного отдела МВД России на станции «Мытищи» в Подмосковье виновным в мошенничестве в крупном размере, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника ЛО МВД России на станции «Мытищи». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

«Как установлено следствием и судом, в течение нескольких месяцев 2016 года бывший начальник ЛО МВД России на станции «Мытищи» получал от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью денежные средства на общую сумму более 8 миллионов рублей за незаконное содействие в заключение договора аренды торговых площадей на торгово-пешеходном мосту «Конкорс»», – отмечается в сообщении.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.