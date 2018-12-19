РИАМО - 19 дек. В декабре в столице прошли рейды по торговым объектам по фактам нарушения реализации алкогольной продукции, в ходе мероприятий из оборота изъяли порядка 4 тысяч бутылок крепкой алкогольной продукции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Закончился очередной 9 этап традиционных для Москвы рейдов по проверке торговых точек, осуществляющих продажу алкогольной продукции. Всего проверено 25 объектов торговли, изъято 3839 единиц крепкой алкогольной продукции (в том числе контрафактной), реализуемой с нарушением действующего законодательства. Проверяемые торговые объекты в основном расположены в жилых, так называемых «спальных» районах», – говорится в сообщении.

В первую очередь рейды проводили в торговых предприятиях, на которые ранее поступали жалобы жителей, а также там, где были выявлены факты реализации алкогольной продукции, нарушающие законодательство РФ.

Подобные рейды начали проводить в преддверии новогодних праздников в 2016 году и с тех пор они стали традиционными – перед крупными государственными праздниками. По итогам предыдущих восьми этапов рейдов было проверено около 200 торговых объектов, изъято более 30 тысяч единиц алкогольной продукции.

«Следует отметить незначительное увеличение реализации алкогольной продукции в предновогодний период, что объясняется повышенным спросом и желанием недобросовестных предпринимателей получить максимальную прибыль», – уточняется в материале

За последние годы ситуация с нарушением правил продажи алкогольной продукции в Москве стала заметно лучше. Все чаще проверяемые точки в полной мере соответствуют всем предъявляемым к таким объектам торговли требованиям, масштабы выявленных нарушений становятся значительно меньше, а у самих москвичей уже не вызывает беспокойства запрет продажи алкоголя в местах проведения массовых мероприятий.