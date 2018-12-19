РИАМО – 19 дек. Прокуратура городского округа Домодедово выявила факт невнесения органом муниципального земельного контроля информации о проводимой им проверке в соответствующий реестр, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Сотрудники прокуратуры проверили исполнение на поднадзорной территории требований действующего законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля.

«Было установлено, что в нарушение Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» информация о проводимой органом муниципального земельного контроля проверке организации в соответствующий реестр внесена не была», – говорится в сообщении.

В отношении ответственного должностного лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, требований законодательства о муниципальном контроле, выразившееся в невнесении информации о проверке в единый реестр проверок».

По результатам его рассмотрения виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

Нарушения закона устранили, необходимую информацию внесли в Единый реестр проверок.