РИАМО - 19 дек. В 2019 году в Московской области выделят 11,818 миллиарда рублей на обслуживание государственного долга, предел государственного внутреннего долга в регионе на 1 января 2020 года установлен в размере 191,2 миллиарда рублей, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Установить объем расходов бюджета Московской области на обслуживание государственного долга Московской области на 2019 год в размере 11,818 миллиарда рублей, на 2020 год в размере 18,306 миллиарда рублей и на 2021 год в размере 23,984 миллиарда рублей», — говорится в документе.

Верхний предел государственного внутреннего долга Подмосковья на 1 января 2020 года составляет 191,206 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по госгарантиям – 0 рублей. На 1 января 2021 года – 246,942 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по госгарантиям – 0 рублей. На 1 января 2022 года – 292,857 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по госгарантиям – 0 рублей.

«Установить предельный объем государственного долга Московской области на 2019 год в размере 506,24 миллиарда рублей, на 2020 год в размере 557,36 миллиарда рублей и на 2021 год в размере 615,643 миллиарда рублей», — уточняется в документе.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиардов рублей, расходов - 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиардов рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдет свыше 70% расходов.