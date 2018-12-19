РИАМО - 19 дек. В Химках 29 декабря откроется VI международный турнир по большому теннису Tennis Europe I cat. и первый турнир RWB Christmas Cup, в состязаниях примут участие 160 представителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года в академии Александра Островского в Химках пройдет VI международный турнир по большому теннису.

«Соревнования соберут ведущих российских юниоров и сильнейших европейских игроков из 20 государств, в том числе: стран СНГ, Великобритании, Франции, Швейцарии и Румынии. Всего в чемпионате примут участие 160 теннисистов», – отмечается в сообщении.

Квалификационные матчи в одиночных разрядах среди юношей и девушек стартуют 29 декабря, а матчи основные сеток в одиночках и в парных разрядах соревнований – 31 декабря.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, развитие тенниса – один из приоритетных вопросов для спорта Подмосковья.

«И турнир Christmas Cup демонстрирует, что мы справляемся с этой задачей. «Рождественский кубок» стал уже традицией для региона, при этом мы ежегодно стараемся расширять географию турнира. Например, в прошлом году в Химки впервые приехали игроки из Индии, Южной Кореи, Португалии и Швейцарии. Соревнование стало престижным и уже заняло свою нишу в европейском туре – по итогам 2015 года Европейская федерация тенниса оценивала его как лучший по организации турнир года. Надеемся, в этом году мы поднимем планку турнира еще выше», – резюмировал министр.