РИАМО - 19 дек. В «Мострансавто» в последние четыре месяца наблюдается прирост выручки до 100 миллионов рублей в месяц, таких показателей «Мострансавто» достигло также благодаря введению системы безналичной оплаты проезда для пассажиров, сообщил в среду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Вчера обсуждали итоги этого года с «Мострансавто». За последние 3-4 месяца у них ежемесячная выручка растет, очень даже существенно, до 100 миллионов рублей», - сказал Гержик в ходе заседания.
Он отметил, что таких показателей «Мострансавто» достигло также благодаря введению системы безналичной оплаты проезда для пассажиров.
В среду в Мособлдуме состоялся круглый стол по вопросам законодательного регулирования в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Подмосковья воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении.
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