РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. На территории управления «Отрадненское» подмосковного Красногорска 23 из 26 управляющих компаний заключили договоры на вывоз мусора с Рузским региональным оператором, сообщил начальник теруправления Владимир Цуканов.

В среду в администрации территориального управления «Отрадненское» состоялись совещания, посвященные грядущему с 1 января 2019 года переходу на раздельный сбор мусора и передаче функций по вывозу мусора единому региональному оператору. Помимо Цуканова, на встрече присутствовали представители регионального оператора, МосОблЕИРЦ, УК и жители.

«На нашей территории многоквартирными домами управляют 26 компаний, 23 из них уже заключили договоры на вывоз мусора с Рузским региональным оператором, у остальных договоры в стадии заключения», – сказал Цуканов.

Он отметил, что на территории управления «Отрадненское» 905 частных домовладений. На 2018 год все они заключили договоры с мусоровывозящими организациями.

«С 1 января вывозом мусора из частного сектора имеет право заниматься только региональный оператор. Физически заключать договор с ним владельцам частных домов не нужно, он будет заключен на условиях публичной оферты», – добавил Цуканов.

Он отметил, что владельцам частных домов строку за вывоз мусора включат в квитанцию «Мосэнергосбыта».

«На Отрадненской территории 88 контейнерных площадок, из них 18 являются муниципальными и установлены в частном секторе. На всех будут установлены синие и серые контейнеры для раздельного сбора мусора», – сказал Цуканов.

На совещаниях представителям УК и жителям разъяснили для чего в регионе внедряют систему раздельного сбора мусора и ответили на вопросы, связанные с переходным периодом.