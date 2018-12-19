РИАМО - 19 дек. На первую губернаторскую елку, которая прошла в среду в доме правительства Подмосковья, приехали свыше 1,5 тысяч детей, они посмотрели спектакль по мотивам сказок Пушкина, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«На праздник приглашено более 1,5 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети, достигшие в этом (2018 году – ред.) году значительных успехов в учебе, спорте и творчестве. В программе – новогоднее представление «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», игры и конкурсы с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильмов», – отмечается в сообщении.

Все ребята получили сладкий новогодний подарок.

Вторая губернаторская елка традиционно пройдет в «Крокус Сити Холле», ребят ждет развлекательная программа и новогоднее шоу «Главный секрет Деда Мороза». В этом году масштабное представление состоится 21 декабря, приглашено 6,5 тысяч детей.

Более 7,5 тысяч подмосковных детей посетят 25 декабря ледовый мюзикл Татьяны Навки «Аленький цветочек» во Дворце спорта «Мегаспорт». На ледовое шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро» 28 декабря приглашено 3,5 тысяч ребят.

«Всего в Московской области в период празднования Нового года и Рождества Христова будет проведено более 1 тысячи мероприятий, в которых примут участие свыше 650 тысяч детей», – уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Как провести зиму в Подмосковье>>