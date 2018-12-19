РИАМО - 19 дек. В Дмитровском городском округе полицейские задержали мужчину, нелегально зарегистрировавшего в своей квартире 14 приезжих из стран ближнего зарубежья, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции в рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ проверили дом в микрорайоне имени Константина Аверьянова в Дмитрове, где и обнаружили квартиру, в которой мужчина незаконно зарегистрировал нелегалов.

«Полицейскими установлено, что 32-летний местный житель осуществил по месту своей регистрации постановку на миграционный учет 14 иностранных граждан без намерения предоставить им помещение для фактического проживания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации»», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.