РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 дек. На стадионе школы №59 в поселке Красково городского округа Люберцы по просьбе жителей планируют залить ледовый каток, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями. Она прошла в кадетской школе по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 50. Жители попросили главу посодействовать в заливке катка на стадионе школы.

«Мы прорабатываем уже этот вопрос. Каток нужно не только залить, за ним еще нужно регулярно ухаживать», – сказал Ружицкий.