РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 дек. По результатам заседания совета депутатов городского округа Балашиха бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов увеличился на 227 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Решение совета депутатов городского округа Балашиха о внесении изменений в бюджет Балашихи на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов принято на основании данных министерства экономики и финансов Московской области. Бюджет города увеличен на 227 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней», – сказала начальник финансового управления администрации Балашихи Елена Ястребова.

Она добавила, что в 2019 году прирост бюджета Балашихи составит 46 миллионов рублей, в 2020 году – 135 миллионов рублей, в 2021 году – 46 миллионов рублей. Общая сумма бюджета Балашихи на 2018 год – более 15 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы, на заседании совета депутатов Балашихи рассмотрели более 10 различных вопросов. Кроме того, депутаты утвердили план работы на первый квартал 2019 года.

«В этом году (2018 – ред.) – это заседание совета депутатов последнее. За год было принято много важных нормативно-правовых документов, влияющих на жизнь Балашихи», – отметил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.